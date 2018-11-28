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Росія намагається анексувати Азовське море, - Климпуш-Цинцадзе

Новини » Політика    28.11.2018 - 17:42
Росія намагається анексувати Азовське море, - Климпуш-Цинцадзе
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

За її словами, мета Росії - ослабити українську єдність і спроможність захищати країну

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що атакою на українські кораблі в Керченській протоці, Росія намагається анексувати Азовське море. Про це вона заявила на конференціі "Консолідація суспільства в умовах загострення російської агресії", передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що РФ розуміє тільки право сили. Ми знаємо, що ситуація в Азовському морі накалялася довгий час. Ми бачимо, як Росія намагається нас представити провокаторами. Але то був спрямований акт агресії РФ. Росія намагається в такий спосіб анексувати Азовське море" , - сказала вона.

За її словами, мета Росії - ослабити українську єдність і спроможність захищати країну.

"Ми маємо розуміти, що це той час, коли ми максимально маємо бути консолідовані. Ми маємо консолідувати всі наші ресурси. Росія і далі буде тестувати нашу національну гідність. Це є тест також і для міжнародної спільноти. Очікую ,що реакція міжнародноі спільноти надалі буде жорсткішою", - відзначила вона.

"РФ хоче повернути нас у лоно "русского міра". Сьогоднішня ситуація є більш небезпечною  ніж в 2014 році", - додала вона.

Відзначимо, Міністерство закордонних справ України у середу, 27 листопада, направило МЗС Російської Федерації чергову ноту протесту у зв'язку з арештами Росією українських моряків.

Також додамо, що "суд" у Криму арештувував усіх захоплених Росією українських моряків. Заарештовані всі 24 моряки ВМС України.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер закликає Європу ввести додаткові санкції проти Російської Федерації через ситуацію в Україні.

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Новини України Керченский мостагресія РФАзовское мореІванна Клімпуш-Цинцадзе
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