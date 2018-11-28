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МИД Латвии призывает Россию освободить украинских моряков

Новости » Политика    28.11.2018 - 14:46
МИД Латвии призывает Россию освободить украинских моряков
Фото: Эдгар Ринкевич (facebook.com/edgars rinkevics)

Глава МИД Латвии провел телефонный разговор с Павлом Климкиным

Глава министерства иностранных дел (МИД) Латвии Эдгар Ринкевичс призвал Россию освободить захваченных украинских моряков в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра.

"Я только что провел телефонный разговор с моим украинским коллегой Павлом Климкиным, подтвердил решительную поддержку Украине со стороны Латвии относительно агрессии России в Азовском море. Я призываю РФ освободить арестованных украинских моряков и корабли, Россия должна прекратить блокирование Керченского пролива", - подчеркнул Ринкевичс.

МИД Латвии призывает Россию освободить украинских моряков

Отметим, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты украинского суверенитета в зв'связи с действиями России в Азовском море.

Также в НАТО заявили, что Россия не имеет никаких оснований для использования военной силы против украинских кораблей и военнослужащих.

Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш, комментируя события в Азовском море, призвал стороны "избегать любых рисковобострение ситуации" и соблюдать суверенитет Украины.

 

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