МИД Латвии призывает Россию освободить украинских моряков

Фото: Эдгар Ринкевич (facebook.com/edgars rinkevics)

Глава МИД Латвии провел телефонный разговор с Павлом Климкиным

Глава министерства иностранных дел (МИД) Латвии Эдгар Ринкевичс призвал Россию освободить захваченных украинских моряков в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра.

"Я только что провел телефонный разговор с моим украинским коллегой Павлом Климкиным, подтвердил решительную поддержку Украине со стороны Латвии относительно агрессии России в Азовском море. Я призываю РФ освободить арестованных украинских моряков и корабли, Россия должна прекратить блокирование Керченского пролива", - подчеркнул Ринкевичс.

Отметим, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты украинского суверенитета в зв'связи с действиями России в Азовском море.

Также в НАТО заявили, что Россия не имеет никаких оснований для использования военной силы против украинских кораблей и военнослужащих.

Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш, комментируя события в Азовском море, призвал стороны "избегать любых рисковобострение ситуации" и соблюдать суверенитет Украины.