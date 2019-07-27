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Россия не проявляет готовность отпустить украинских моряков, - Волкер

Новости » Политика    27.07.2019 - 12:48
Россия не проявляет готовность отпустить украинских моряков, - Волкер
Фото: украинские моряки в РФ (ТАСС)

Волкер подчеркнул, что Россия продолжает судебный процесс над моряками

Российская Федерация не проявляет готовность отпустить украинских моряков, которые были взяты в плен российскими военными в Керченском проливе. Об этом заявил специальный представитель США в Украине Курт Волкер, передает корреспондент РБК-Украина.

Волкер подчеркнул, что вместо того, чтобы просто отпустить военнопленных моряков, Москва продолжает судебный процесс над ними.

"По украинским морякам. К сожалению, не слышим ничего в России, чтобы могло указывать на то, что они готовы их отпустить. Россия запустила судебный процесс над ними и все время ссылается на это вместо того, чтобы просто отпустить", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России рассматривает ходатайство о передаче 24 военнопленных украинских моряков на поруки украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой. По словам Денисовой, сейчас ведутся переговоры по выполнению решения Трибунала ООН по морскому праву.

Как писало РБК-Украина, 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест 24 украинских моряков, которые были взяты в русский плен вблизи Керченского пролива. Срок содержания под стражей 21 украинского моряка был продлен до 24 октября 2019 года, однако арест Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки, которые были ранены, был продлен до 26 октября.

Отметим, в июне Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить 24 украинских моряков, которые были взяты в плен в Керченском проливе, а также два военных катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

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Новости Украины Курт Волкерукраинские моряки
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