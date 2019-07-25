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ФСБ рассматривает ходатайство о передаче моряков на поруки Денисовой

Новости » Политика    25.07.2019 - 16:26
ФСБ рассматривает ходатайство о передаче моряков на поруки Денисовой
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

18 июля Денисова обратилась с ходатайством об освобождении украинских моряков под его личное обязательство

В ФСБ Российской Федерации Федерации рассматривают ходатайство о передаче украинских моряков на поруки украинскому омбудсмену. Об этом заявила Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, 18 июля она обратилась с ходатайством об освобождении украинских моряков под ее личное обязательство.

"17 июля Лефортовский суд Москвы рассмотрел ходатайство следователя о продовженя меры пресечения украинским морякам. Арест, к сожалению, был продлен на 3 месяца каждому моряку. В соответствии, с законодательством РФ, решение об изменении меры пресечения принимает следователь. 18 июля я обратилась с ходатайством об освобождении моряков под мое личное обязательство. 19 июля мое ходатайство было передано украинским посольством в РФ. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении у руководителя следственного управления ФСБ", - заявила Денисова.

Также она отметила, что сейчас ведутся переговоры относительно выполнения решения Трибунала ООН по морскому праву.

"Мне известно, что сейчас проходят переговоры между иностранными ведомствами двух государств относительно выполнения решения Трибунала ООН по морскому праву. Я благодарю Владимира Зеленскома за все усилия, которые он прилагает по освобождению военнопленных моряков и всех граждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях РФ. Я убеждена, что в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение", - сообщила омбудсмен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что активная фаза переговоров по освобождению украинских моряков началась после звонка президента Украины Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, 24 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что договоренность о возвращении Украине 24 украинских моряков уже достигнута. Также она отметила, что сейчас оформляются последние документы и моряки вскоре вернуться на родину.

Позже Денисова уточнила, что подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ Российской Федерации Михаила Шишова о принятии решения об избрании ее личного зобов'язання в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, которые находятся в Лефортовском СИЗО.

Ранее Людмила Денисова заявляла, что в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. И она, как уполномоченная Верховной рады по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия украинских военнопленных в досудебном разбирательстве.

 

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