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Росія не проявляє готовності відпустити українських моряків, - Волкер

Новини » Політика    27.07.2019 - 12:48
Росія не проявляє готовності відпустити українських моряків, - Волкер
Фото: українські моряки в РФ (ТАСС)

Волкер наголосив, що Росія продовжує судовий процес над моряками

Російська Федерація не проявляє готовності відпустити українських моряків, які були взяті в полон російськими військовими у Керченській протоці. Про це заявив спеціальний представник США в Україні Курт Волкер, передає кореспондент РБК-Україна.

Волкер наголосив, що замість того, щоб просто відпустити військовополонених моряків, Москва продовжує судовий процес щодо них.

"Щодо українських моряків. Нажаль, не чуємо нічого в Росії, щоб могло вказувати на те, що вони готові їх відпустити. Росія запустила судовий процес над ними і весь час посилається на це замість того, щоб просто відпустити", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеральна служба безпеки Росії розглядає клопотання щодо передачі 24 військовополонених українських моряків на поруки українському омбудсмену Людмилі Денісовій. За словами Денісової, зараз ведуться перемовини щодо виконання рішення Трибуналу ООН з морського права.

Як писало РБК-Україна, 17 липня Лефортівський суд Москви продовжив арешт 24 українських моряків, які були взяті в російський полон поблизу Керченської протоки. Термін тримання під вартою 21 українського моряка був продовжений до 24 жовтня 2019, однак арешт Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороки, які були поранені, був продовжений до 26 жовтня.

Зазначимо, у червні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити 24 українських моряків, яких було взято в полон в Керченській протоці, а також два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ" та буксир "Яни Капу".

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