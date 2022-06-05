Россия может прослушивать правительственный квартал в Берлине. Германия принимает меры

В правительственном квартале в Берлине риски прослушки и опасность несанкционированной утечки данных реальны и не должны недооцениваться, - говорится в сообщении Федерального ведомства по охране конституции.

В правительстве также отметили, что важно очень внимательно следить за тем, какие средства разведки использует российское правительство и вовремя принимать против них ответные меры. В МВД Германии также предупредили, что разговоры, которые ведутся посредством обычных телекоммуникационных сетей не защищены от прослушивания.

Также сообщается, что на крыше посольства России в Берлине установлена ​​широкополосная дипольная антенна, которая может использоваться для сбора развединформации. За ней уже несколько лет ведется наблюдение. Члены Бундестага из комитетов, имеющих отношение к безопасности, сменили офис в парламенте и переместились в другое здание.