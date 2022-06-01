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Шольц рассказал, какое вооружение Германия передала Украине

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Берлин, Среда 01 июня 2022 11:37
Шольц рассказал, какое вооружение Германия передала Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шальц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия передала для украинских бойцов часть военной помощи. Однако сейчас речь идет только о боеприпасах.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Tagesspiegel.

Он подчеркнул, что Германия изменила отношение относительно поставок оружия в Украину для защиты против российской агрессии.

Сейчас федеральное правительство направило на нужды ВСУ более 15 тонн боеприпасов, 100 тысяч ручных гранат и более 5 тысяч противотанковых мин.

Шольц добавил, что Берлин работает над процедурой передачи для Украины тяжелого вооружения. Речь идет о системе противовоздушной обороны IRIS-T, современных самоходных гаубицах и радарах слежения.

Напомним, ранее посол Германии в Украине подтвердила, что Берлин готовится предоставить Украине самоходные установки "Гепард".

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Германия Оружие в Украине Олаф Шольц
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