Стефанчук встретился с Шольцем. Призвал увеличить военную поддержку Украины

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине. Призвал его увеличить военную поддержку нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Во время встречи, Стефанчук призвал предоставить Украине современное вооружение для продолжения войны против России.

"Конечно, нам прежде всего нужно современное оружие. Мы также можем сражаться старым оружием из старых запасов, но новое оружие более эффективно. Поэтому мы ожидаем и Marder (бронетранспортеры, - ред.), и Leopard (танки, - ред.) ",- заявил Стефанчук.

Также спикер Верховной рады поздравил поставки тяжелого вооружения, однако отметил, что они должны быть ускорены.

По словам Стефанчука, ежедневно в Украине гибнут около 100 человек и еще сотни получают ранения.

"Поэтому было бы хорошо, если бы время между принятием решения и реальной поставкой оружия было максимально сокращено", - подчеркнул Стефанчук.