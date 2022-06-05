Росія може прослуховувати урядовий квартал у Берліні. Німеччина вживає заходів

В урядовому кварталі в Берліні ризики прослушки і небезпека несанкціонованого витоку даних реальні і не повинні недооцінюватися, - йдеться в повідомленні Федерального відомства з охорони конституції.

В уряді також зазначили, що важливо дуже уважно стежити за тим, які засоби розвідки використовує російський уряд і вчасно вживати проти них відповідні заходи. У МВС Німеччини також попередили, що розмови, які ведуться за допомогою звичайних телекомунікаційних мереж не захищені від прослуховування.

Також повідомляється, що на даху посольства Росії в Берліні встановлена широкосмугова дипольна антена, яка може використовуватися для збору розвідінформації. За нею вже кілька років ведеться спостереження. Члени Бундестагу з комітетів, що мають відношення до безпеки, змінили офіс в парламенті і перемістилися в іншу будівлю.