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Россияне провели учения с С-400 из-за Sea Breeze в Черном море

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Россия, Вторник 06 июля 2021 17:29
Россияне провели учения с С-400 из-за Sea Breeze в Черном море Фото: россияне провели учения с С-400 (doblest.club)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский Южный военный округ провел учения по обороне объектов Черноморского флота в Краснодарском крае. В рамках учений россияне осуществили электронные пуски ракет из системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Российские маневры состоялись на фоне проведения в Черном море международных военных учений Sea Breeze, которые были организованы Украиной.

"Военнослужащие, дислоцированные в Краснодарском крае, провели учения по отражению массированного ракетного удара условного противника", - сообщили агентству в Черноморском флоте РФ.

Всего в российских учениях участвовали около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

Напомним, сегодня в Украине началась активная фаза военных учений Sea Breeze.

Добавим, украинские военные не исключают, что Россия может осуществить провокации во время учений Sea Breeze, но они готовы к этому.

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Российская Федерация Черное море военные учения
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