Россияне провели учения с С-400 из-за Sea Breeze в Черном море
Российский Южный военный округ провел учения по обороне объектов Черноморского флота в Краснодарском крае. В рамках учений россияне осуществили электронные пуски ракет из системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".
Российские маневры состоялись на фоне проведения в Черном море международных военных учений Sea Breeze, которые были организованы Украиной.
"Военнослужащие, дислоцированные в Краснодарском крае, провели учения по отражению массированного ракетного удара условного противника", - сообщили агентству в Черноморском флоте РФ.
Всего в российских учениях участвовали около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.
Напомним, сегодня в Украине началась активная фаза военных учений Sea Breeze.
Добавим, украинские военные не исключают, что Россия может осуществить провокации во время учений Sea Breeze, но они готовы к этому.