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Россия продолжает поставлять похищенное украинское зерно в Сирию: спутниковые снимки

Фото: Россия продолжает поставлять похищенное украинское зерно в Сирию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Спутник в очередной раз зафиксировал погрузку похищенного украинского зерна на судно в порту Севастополя. Корабль, вероятнее всего, отправился в Сирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию Maxar.

Отмечается, что спутник зафиксировал погрузку похищенного зерна на борт российского транспортного корабля на снимках от 12 июня .

Таким образом транспортировка зерна в Сирию, которую заметили еще в мае, не была единичным случаем.

Спутниковый снимок погрузки зерна (Maxar)

Напомним, ранее стало известно, что 27 мая компания Maxar опубликовала снимки балкера "Матрос Позынич", на борту которого находилось украинское зерно. Судно было пришвартовано к в сирийском порту Латакия. Согласно оценке, корабль мог перевозить около 30 тысяч тонн зерна.

Также мы писали, что Россия украла уже третий корабль с металлом с заводов Азовсталь и ММК им. Ильича группы "Метинвест".

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