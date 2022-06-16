Россия продолжает поставлять похищенное украинское зерно в Сирию: спутниковые снимки

Спутник в очередной раз зафиксировал погрузку похищенного украинского зерна на судно в порту Севастополя. Корабль, вероятнее всего, отправился в Сирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию Maxar .

Таким образом транспортировка зерна в Сирию, которую заметили еще в мае, не была единичным случаем.

Отмечается, что спутник зафиксировал погрузку похищенного зерна на борт российского транспортного корабля на снимках от 12 июня .

Напомним, ранее стало известно, что 27 мая компания Maxar опубликовала снимки балкера "Матрос Позынич", на борту которого находилось украинское зерно. Судно было пришвартовано к в сирийском порту Латакия. Согласно оценке, корабль мог перевозить около 30 тысяч тонн зерна.

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