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Россия вывезла в Ростов уже третий корабль с украденным в Мариуполе металлом, - Андрющенко

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Понедельник 13 июня 2022 13:53
Россия вывезла в Ростов уже третий корабль с украденным в Мариуполе металлом, - Андрющенко Фото: Россия вывезла в Ростов уже третий корабль с украденным в Мариуполе металлом (t me)
Автор: Александр Мороз

Россия украла уже третий корабль с металлом с заводов Азовсталь и ММК им.тИльича группы "Метинвест". Сейчас судно направляется в Ростов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Показательно, что это произошло в День России", - подчеркнул Андрющенко.

На днях российские СМИ сообщили, что в Ростов прибыло уже второе судно, нагруженное украденным в Мариуполе металлом.

Ранее вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский заявил, что украинская власть должна максимально документировать для суда каждое действие тех, кто украл зерно и металл, ведь вопрос выживания АПК и ГМК - это вопрос выживания Украины.

В свою очередь генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко заявил, что юристы компании делают все возможное, чтобы привлечь всех причастных к этой краже к ответственности.

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