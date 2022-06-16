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Росія продовжує постачати викрадене українське зерно до Сирії: супутникові знімки

Фото: Росія продовжує постачати викрадене українське зерно до Сирії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Супутник вкотре зафіксував завантаження викраденого українського зерна на судно у порту Севастополя. Корабель, найімовірніше, вирушив до Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Maxar.

Зазначається, що супутник зафіксував завантаження викраденого зерна на борт російського транспортного корабля на знімках від 12 червня .

Таким чином, транспортування зерна до Сирії, яке помітили ще в травні, не було поодиноким випадком.

Супутниковий знімок завантаження зерна (Maxar)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 27 травня компанія Maxar опублікувала знімки балкера "Матрос Позинич", на борту якого було українське зерно. Судно було пришвартоване до сирійського порту Латакія. За оцінкою, корабель міг перевозити близько 30 тисяч тонн зерна.

Також ми писали, що Росія вкрала вже третій корабель з металом із заводів Азовсталь та ММК ім. Ілліча групи "Метінвест".

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