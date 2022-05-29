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Спутники зафиксировали, куда Россия транспортирует похищенное украинское зерно

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Воскресенье 29 мая 2022 19:02
Спутники зафиксировали, куда Россия транспортирует похищенное украинское зерно Фото: спутники зафиксировали, куда Россия транспортирует похищенное украинское зерно (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В сирийский порт Латакия прибыло судно России с большим количеством зерна, которое предположительно оккупанты похитили у Украины. Это уже второй рейс за последние четыре недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Снимки были обнародованы компанией Maxar Technologies. На кадрах, которые были сделаны 27 мая, изображен балкер "Матрос Позынич".

"Матрос Позынич", является одним из трех судов, которые оккупанты загружают зерном в Севастополе.

Последний раз корабль видели 19 мая и отслеживали после того, как он прошел пролив Босфор. Согласно оценке, судно способно перевозить около 30 тысяч тонн зерна.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Борис Джонсон провели телефонный разговор. Последний отметил, что его страна и ее партнеры интенсивно работают над решением вопроса относительно восстановления экспорта зерна из Украины.

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