UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия превратилась в крупнейшую террористическую организацию в мире, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия стала крупнейшей террористической организацией в мире. Страна-агрессор представляет опасность не только для Украины, но и для ряда других государств.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для РБК-Украина.

Он отметил, менее чем за полгода россияне совершили полный набор международных преступлений, перечисленных в Римском уставе.

"Геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Но именно в подлых террористических актах в ходе этого этапа агрессии по-настоящему проявилось варварское лицо России", - подчеркнул Кулеба.

Министр пояснил, "терроризм" трактуется как убийство невинных людей с целью запугивания остального общества или сообщества, поэтому действия России соответствуют этому определению на 100%.

"Постоянные ракетные удары по мирным людям, бомбежки и варварские обстрелы жилых кварталов Харькова, Николаева и других городов и поселков, целенаправленные обстрелы детских садов, школ, больниц, инфраструктуры, террор против украинцев на временно оккупированных территориях", - отметил Кулеба.

Глава украинского МИД также напомнил важные слова главы государства.

"Как заявил президент Зеленский, современная Россия превратилась в крупнейшую террористическую организацию в мире. Террористический путинский режим представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы и мира. Поэтому признание его таковым и немедленная изоляция этой террористической опухоли станет спасением международного мира и безопасности. Действительно, признание постоянного члена Совбеза ООН государством-спонсором терроризма - это беспрецедентный шаг. Но ведь и угроза России для мира - беспрецедентная", - подытожил Кулеба.

Напомним, недавно Сенат США одобрил признание России страной-спонсором терроризма.

Добавим ранее президент Владимир Зеленский уже заявлял, что рано или поздно свободный мир должен будет признать Россию страной-террористом ради собственной защиты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаВойна России против Украины