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Зеленский о признании России террористом: это все равно придется делать

Новина українською →
Киев, Суббота 30 июля 2022 22:34
Зеленский о признании России террористом: это все равно придется делать Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Рано или поздно свободный мир должен будет признать Россию страной-террористом. И не в качестве политического жеста, а для собственной защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Какие могут быть отношения с террористом? Какой может быть бизнес с такой страной? Украинские дипломаты и все друзья Украины за границей еще больше усилят активность для отслеживания и уничтожения всех связей страны-террориста со свободным миром. Формальное юридическое признание России государством-террористом, в частности признание от Госдепа Соединенных Штатов, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира", - отметил он.

По его словам, это решение автоматически усложнит существование для России.

"Это все равно придется делать - вопрос только во времени и в формате принятия решения. И чем быстрее это будет, тем меньше зла Россия успеет сделать", - добавил Зеленский.

Напомним, украинские власти активизировали призыва к мировому сообществу признать Россию террористом после массового убийства военнопленных в оккупированной Еленовке. Накануне Зеленский заявил, что решение о таком статусе для Москвы должно быть принято уже сейчас.

Ранее в Сенате США одобрили признание России спонсором терроризма. Данный статус повлечет за собой дополнительные жесткие санкции, но американская процедура еще до конца не пройдена.

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Владимир Зеленский Российская Федерация
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