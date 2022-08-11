Почему признание России государством-спонсором терроризма важно для Украины и мира

Как Россия стала крупнейшим спонсором терроризма в мире и что даст юридическое признание этого факта – в колонке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для РБК-Украина.

Время признать Россию государством-спонсором терроризма, и сделать это как можно быстрее. Президент Украины Владимир Зеленский, руководитель его офиса Андрей Ермак, я как министр иностранных дел настойчиво подчеркиваем это на всех международных площадках.

Что еще должна сделать Россия, сколько террористических актов, чтобы наконец юридически признать ее тем, чем она является на самом деле?

Менее чем за полгода россияне совершили полный набор международных преступлений, перечисленных в Римском статуте: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Но именно в подлых террористических актах в ходе этого этапа агрессии по-настоящему проявилось варварское лицо России.

Терроризм – это убийство невинных людей с целью запугивания остального общества или сообщества. Действия России соответствуют этому определению на 100%. Постоянные ракетные удары по мирным людям, бомбежки и варварские обстрелы жилых кварталов Харькова, Николаева и других городов и поселков, целенаправленные обстрелы детских садов, школ, больниц, инфраструктуры, террор против украинцев на временно оккупированных территориях.

Как заявил президент Зеленский, современная Россия превратилась в крупнейшую террористическую организацию в мире. Террористический путинский режим представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы и мира. Поэтому признание его таковым и немедленная изоляция этой террористической опухоли станет спасением международного мира и безопасности. Действительно, признание постоянного члена Совбеза ООН государством-спонсором терроризма – это беспрецедентный шаг. Но ведь и угроза России для мира – беспрецедентна.

По поручению президента украинская дипломатия активно работает над тем, чтобы Россия была признана государством-спонсором терроризма Соединенными Штатами, а также в более широком понимании – террористическим государством на уровне как европейских государств, так и международных организаций.

Мы убеждаем партнеров, что такой шаг – в их собственных интересах. Путин давно доказал, что границы для него не имеют значения, а врагом провозгласил весь демократический мир. Он будет с усиленной энергией экспортировать российский терроризм далеко за пределы Украины, если не остановить его сейчас.

В прошлом Путин уже убивал своих оппонентов за рубежом, применял химическое оружие и радиоактивные вещества на территории государств НАТО, использовал мигрантов как оружие. Режим, который был способен даже подрывать собственных граждан ради политических целей, не остановится ни перед чем. Его можно лишь остановить совместными усилиями мира.

Террористическая деятельность российской частной военной компании "Вагнер" уже является достаточной причиной признать Россию государством-спонсором терроризма.

В Соединенных Штатах развернулась внутренняя дискуссия на тему признания России государством-спонсором терроризма, и мы надеемся, что она завершится результативно и как можно быстрее. Действительно, российский терроризм – особенный, и в определенном смысле беспрецедентный в современной истории как по своим методам, так и по своему масштабу.

Он имеет три измерения: внутренний, военный и международный. Внутри страны Кремль использует государственный террор как инструмент уничтожения политических оппонентов, журналистов и правозащитников, этнических, религиозных, сексуальных меньшинств, и в целом обычных граждан с целью создания атмосферы всепроникающего страха. В Украине это военный терроризм, использование террористических тактик запугивания в ходе агрессивной войны. В международном измерении, российские частные военные компании и киллеры запугивают общества других стран.

Терроризм – это действительно второе имя современной России, поэтому признание ее государством-спонсором терроризма будет лишь юридической фиксацией реальности. На практике это будет означать введение дополнительных санкций как со стороны США, так и со стороны других стран, еще более глубокую международную изоляцию российского режима и полное разрушение остатков репутации России на многие десятилетия.

Причем последнее едва ли не самое весомое. Ведь на протяжении многих лет Россия использовала само понятие борьбы с терроризмом для наиболее изощренных манипуляций. Именно "совместной борьбой с терроризмом" многие годы оправдывали потребность взаимодействия с Россией. Под этим соусом Россия отбеливала свою репутацию в Европейском Союзе после своего нападения на Грузию в 2008 и Украину в 2014 году, восстанавливала контакты с США и другими странами.

Россия навязывала миф о своей якобы конструктивной роли в противодействии терроризму для оправдания собственных войн, начиная с Чечни и заканчивая Сирией. Хотя ни одна из них не была справедливой или оправданной, российские чиновники и дипломаты повсюду рассказывали, что они якобы борются с терроризмом. Внесение России в список государств-спонсоров терроризма навсегда разрушит этот миф. Россия является источником терроризма, а не борцом с ним.

Терроризм – это подлая война трусов. Не сумев одолеть Украину на поле боя, россияне решили бить по мирным людям. Внутри Украины они хотят достичь этим нескольких целей: запугать украинцев, ослабить сопротивление украинского народа и склонить Украину к уступкам, а также взвинтить градус и желание мести в обществе до такого уровня, чтобы мы сами превратились в зверей, которые захотят воевать с россиянами террористическими методами.

Если мы будем четко понимать, чего хочет враг, ничего из перечисленного России не удастся достичь. А дипломатия обеспечит, чтобы государство-террорист получило полную изоляцию, которую оно заслужило, и навсегда заняло худшее место на страницах учебников истории.