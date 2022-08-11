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Росія перетворилася на найбільшу терористичну організацію у світі, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Росія стала найбільшою терористичною організацією у світі. Країна-агресор становить небезпеку не лише для України, а й для низки інших держав.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в колонці для РБК-Україна.

Він зазначив, менш ніж за півроку росіяни вчинили повний набір міжнародних злочинів, перелічених у Римському статуті.

"Геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії. Але саме у підлих терористичних актах в ході цього етапу агресії по-справжньому проявилося варварське обличчя Росії", - підкреслив Кулеба.

Міністр пояснив, "тероризм" трактується як вбивство невинних людей з метою залякування решти суспільства чи спільноти, тож дії Росії відповідають цьому визначенню на 100%.

"Постійні ракетні удари по мирних людях, бомбардування та варварські обстріли житлових кварталів Харкова, Миколаєва та інших міст і селищ, цілеспрямовані обстріли дитячих садків, шкіл, лікарень, критичної інфраструктури, терор проти українців на тимчасово окупованих територіях", - зазначив Кулеба.

Глава українського МЗС також нагадав важливі слова глави держави.

"Як заявив Президент Зеленський, сучасна Росія перетворилася на найбільшу терористичну організацію у світі. Путінський терористичний режим становить загрозу не лише для України, але і для всієї Європи та світу. Тому визнання його таким і негайна ізоляція цієї терористичної пухлини стане порятунком міжнародного миру та безпеки. Дійсно, визнання постійного члена Радбезу ООН державою-спонсором тероризму - це безпрецедентний крок. Але ж і загроза Росії для світу - безпрецедентна", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно Сенат США схвалив визнання Росії країною-спонсором тероризму.

Додамо раніше президент Володимир Зеленський вже заявляв, що рано чи пізно вільний світ повинен буде визнати Росію країною-терористом заради власного захисту.

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Дмитро КулебаВійна Росії проти України