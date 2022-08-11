Россия превратилась в крупнейшую террористическую организацию в мире, - Кулеба

Россия стала крупнейшей террористической организацией в мире. Страна-агрессор представляет опасность не только для Украины, но и для ряда других государств.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для РБК-Украина .

Он отметил, менее чем за полгода россияне совершили полный набор международных преступлений, перечисленных в Римском уставе.

"Геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Но именно в подлых террористических актах в ходе этого этапа агрессии по-настоящему проявилось варварское лицо России", - подчеркнул Кулеба.

Министр пояснил, "терроризм" трактуется как убийство невинных людей с целью запугивания остального общества или сообщества, поэтому действия России соответствуют этому определению на 100%.

"Постоянные ракетные удары по мирным людям, бомбежки и варварские обстрелы жилых кварталов Харькова, Николаева и других городов и поселков, целенаправленные обстрелы детских садов, школ, больниц, инфраструктуры, террор против украинцев на временно оккупированных территориях", - отметил Кулеба.

Глава украинского МИД также напомнил важные слова главы государства.

"Как заявил президент Зеленский, современная Россия превратилась в крупнейшую террористическую организацию в мире. Террористический путинский режим представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы и мира. Поэтому признание его таковым и немедленная изоляция этой террористической опухоли станет спасением международного мира и безопасности. Действительно, признание постоянного члена Совбеза ООН государством-спонсором терроризма - это беспрецедентный шаг. Но ведь и угроза России для мира - беспрецедентная", - подытожил Кулеба.

Напомним, недавно Сенат США одобрил признание России страной-спонсором терроризма.

Добавим ранее президент Владимир Зеленский уже заявлял, что рано или поздно свободный мир должен будет признать Россию страной-террористом ради собственной защиты.

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