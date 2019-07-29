С начала года Россия предоставила гражданство уже почти 45 тыс. украинцев

Фото: паспорт "ДНР" (mvdlnr.ru)

Миграционная служба МВД России приняла решение о выдаче видов на жительство 30 772 украинцам

За первое полугодие этого года Российская Федерация предоставила гражданство 44 898 украинцам. Об этом говорится в статистике российского министерства внутренних дел, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свобода".

Сообщается, что за этот же период миграционная служба МВД России приняла решение о выдаче видов на жительство 30 772 украинцам, еще более 29 тысяч получили разрешения на временное проживание.

Напомним, на оккупированном Донбассе от местных жителей требуют ускорить подачу документов на российские паспорта.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, проживающим в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в Украине рассматривают возможность введения национальных санкций на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Напомним, глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Едерер заявил, что ЕС не намерен ставить шенгенские визы крымчанам в паспорта, выданные Россией после аннексии полуострова 2014 года.