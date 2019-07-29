З початку року Росія надала громадянство вже майже 45 тис. українцям

Фото: паспорт "ДНР" (mvdlnr.ru)

Міграційна служба МВС Росії ухвалила рішення про видачу посвідок на проживання 30 772 українцям

За перше півріччя цього року Російська Федерація надала громадянство 44 898 українцям. Про це йдеться у статистиці російського міністерства внутрішніх справ, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що за цей же період міграційна служба МВС Росії ухвалила рішення про видачу посвідок на проживання 30 772 українцям, ще понад 29 тисяч отримали дозволи на тимчасове проживання.

Нагадаємо, на окупованому Донбасі від місцевих жителів вимагають прискорити подачу документів на російські паспорти.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які проживали в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що в Україні розглядають можливість введення національних санкцій на паспортизацію жителів окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Зазначимо, голова представництва Євросоюзу в Москві Маркус Едерер заявив, що ЄС не має наміру ставити шенгенські візи кримчанам в паспорти, видані Росією після анексії півострова 2014 року.