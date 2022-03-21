Применение Россией гиперзвуковых ракет существенно не изменит ход войны, - Пентагон
Применение Россией гиперзвуковых ракет в Украине не окажет существенного влияния на ситуацию. Президент РФ Владимир Путин пытается придать войне "импульсь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина в интервью CBS.
Он отметил, что Пентагон не будет официально ни подтверждать, ни подвергать сомнению факт применения россиянами такого типа ракет.
"Я бы не стал рассматривать использование гиперзвуковых ракет как изменение правил игры. Я думаю, что причина, по которой он (президент России Владимир Путин, - ред.) прибегает к использованию этого типа оружия, заключается в том, что он пытается придать ситуации некоторый импульс",- сказал Остин.
Остин добавил, что российские войска застряли на своих позициях и не могут продвинуться дальше. Он отметил, что украинские военные эффективно применяют виды вооружения, предоставленное им западными партнерами.
Министр также отметил, что у них есть данные о наборе россиянами сирийских наемников для войны в Украине, но нет информации, что эти наемники уже появились на поле боя в Украине.
Напомним, недавно Минобороны РФ заявило, что в Украине российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал". По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, ракеты применили "для уничтожения подземного военного склада на западе Украины".
После чего Командование Воздушных сил подтвердило, оккупанты действительно нанесли ракетный удар по подземному военному составу в Делятине Ивано-Франковской области. Однако произошло это несколькими днями ранее и достоверных данных о типе ракеты пока нет.
В то же время уже сегодня в Генштабе предупредили о возможном использовании российско-оккупационными войсками высокоточного оружия. В частности, гиперзвуковых ракет "Кинжал".
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