Применение Россией гиперзвуковых ракет существенно не изменит ход войны, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина в интервью CBS .

Он отметил, что Пентагон не будет официально ни подтверждать, ни подвергать сомнению факт применения россиянами такого типа ракет.

"Я бы не стал рассматривать использование гиперзвуковых ракет как изменение правил игры. Я думаю, что причина, по которой он (президент России Владимир Путин, - ред.) прибегает к использованию этого типа оружия, заключается в том, что он пытается придать ситуации некоторый импульс",- сказал Остин.

Остин добавил, что российские войска застряли на своих позициях и не могут продвинуться дальше. Он отметил, что украинские военные эффективно применяют виды вооружения, предоставленное им западными партнерами.

Министр также отметил, что у них есть данные о наборе россиянами сирийских наемников для войны в Украине, но нет информации, что эти наемники уже появились на поле боя в Украине.