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Россия потеряет финал Лиги чемпионов-2022 – британский премьер Джонсон

Автор: Андрей Вырва

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право проведения финала Лиги чемпионов 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Борис Джонсон сказал, что "у России нет шансов проводить футбольные турниры".

"Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну", – заявил Премьер-министр Великобритании.

Это свидетельствует о том, что политик, вероятно, поддержит лишение агрессора права на проведение финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут перенести в Лондон на стадион "Уэмбли".

Напомним, что сборная Украины потеряла Артема Довбика на матч плей-офф за выход на ЧМ-2022.

К слову, форвард сборной Украины Роман Яремчук был в шаге от серьезных проблем со зрением.

Добавим, что бывший игрок "Динамо" Николай Морозюк перешел в "Черноморец".

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