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Росія втратить фінал Ліги чемпіонів-2022 - британський прем’єр Джонсон

Автор: Андрій Вирва

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у Росії відберуть право проведення фіналу Ліги чемпіонів 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Борис Джонсон сказав, що "у Росії немає шансів проводити футбольні турніри".

"Я вважаю немислимим, щоб великі міжнародні футбольні турніри могли проходити у Росії після вторгнення до суверенної країни", – заявив Прем'єр-міністр Великої Британії.

Це свідчить про те, що політик, імовірно, підтримає позбавлення агресора права на проведення цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів можуть перенести до Лондона на стадіон "Вемблі".

Нагадаємо, що збірна України втратила Артема Довбика на матч плей-офф за вихід на ЧС-2022.

До слова, форвард збірної України Роман Яремчук був за крок від серйозних проблем із зором.

Додамо, що колишній гравець "Динамо" Микола Морозюк перейшов у "Чорноморець".

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