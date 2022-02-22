Экс-игрок "Динамо" перешел в "Черноморец"

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк подписал контракт с одесским "Черноморцем". С лета 2021 футболист находился без клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Черноморца".

Продолжительность контракта "Черноморца" с Морозюком не разглашается.

Николай Морозюк присоединился к одесскому клубу в январе и провел с ним сборы. На которых отличился двумя забитыми голами.

Кто такой Николай Морозюк

34-летний воспитаник киевского "Динамо".

Играет на позициях правого защитника и правого полузащитника.

Кроме "Динамо" выступал за "Оболонь", "Кривбасс", "Металлург" Донецк и "Ризеспор".

За национальную сборную Украины провел 14 матчей и забил один гол.