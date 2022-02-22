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Экс-игрок "Динамо" перешел в "Черноморец"

Новина українською →
Одесса, Вторник 22 февраля 2022 11:47
Экс-игрок "Динамо" перешел в "Черноморец" Фото: Николай Морозюк (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Андрей Вырва

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк подписал контракт с одесским "Черноморцем". С лета 2021 футболист находился без клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Черноморца".

Продолжительность контракта "Черноморца" с Морозюком не разглашается.

Николай Морозюк присоединился к одесскому клубу в январе и провел с ним сборы. На которых отличился двумя забитыми голами.

Кто такой Николай Морозюк

34-летний воспитаник киевского "Динамо".

Играет на позициях правого защитника и правого полузащитника.

Кроме "Динамо" выступал за "Оболонь", "Кривбасс", "Металлург" Донецк и "Ризеспор".

За национальную сборную Украины провел 14 матчей и забил один гол.

  • Чемпион Украины (2): 2008/09, 2015/16
  • Обладатель Суперкубка Украины (3): 2007, 2016, 2018

Напомним, что УЕФА рассматривает перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

К слову, можно прочесть анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Вильярреал" – "Ювентус".

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