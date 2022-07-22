Россия как поставщик газа не безопасна, - Шольц

"Вот почему мы предпочитаем играть безопасно", - заявил он.

Он заявил, что будет сделано все возможное, чтобы пройти через ситуацию с дефицитом газа.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявлял, что две зимы Германия должна будет жить с угрозой нехватки газа на внутреннем рынке после отказа от поставок голубого топлива из России.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что пропускная способность газопровода "Северный поток-1", крупнейшего звена для поставок российского газа в Европу, может быть дополнительно снижена в два раза.

Ранее Украина заявила немецкой стороне, что дефицита российского газа можно избежать, используя украинскую газотранспортную систему на полную мощность.