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Россия как поставщик газа не безопасна, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Германия больше не может полагаться на Россию, поскольку она не становится более надежным поставщиком газа, чем она есть.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Вот почему мы предпочитаем играть безопасно", - заявил он.

Он заявил, что будет сделано все возможное, чтобы пройти через ситуацию с дефицитом газа.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявлял, что две зимы Германия должна будет жить с угрозой нехватки газа на внутреннем рынке после отказа от поставок голубого топлива из России.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что пропускная способность газопровода "Северный поток-1", крупнейшего звена для поставок российского газа в Европу, может быть дополнительно снижена в два раза.

Ранее Украина заявила немецкой стороне, что дефицита российского газа можно избежать, используя украинскую газотранспортную систему на полную мощность.

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