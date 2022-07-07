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В Украине напомнили Германии, что можно обойтись без "Северного потока-1"

Новина українською →
Украина, Четверг 07 июля 2022 21:11
В Украине напомнили Германии, что можно обойтись без "Северного потока-1" Фото: Германии напомнили, что можно обойтись без российского газопровода (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В ГТС Украины попросили Канаду передать турбину Газпрому не в Германию, а в Украину. А Германии напомнили, что можно обойтись без "Северного потока-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГТС Украины Сергея Макогона.

"Просим Канаду передать турбину Газпрому не в Германию, а в Украину. Мы передадим дальше в РФ. Может. После победы", - написал Макогон.

Наряду с этим он обратился и к немецким коллегам, напомнив, что существует альтернатива "Северного потока-1".

"Напомню нашим немецким партнерам, что и без "Северного потока-1" есть достаточно свободных мощностей для транзита газа в Германию. Украина может хоть сейчас транспортировать весь объем "Северного потока-1", а еще есть незадействованный газопровод Ямал через Польшу. Мы не должны поддаваться на шантаж Кремля. Stay strong! Stay United!",- резюмировал Макогон.

Напомним, в Германии ожидают, что Россия полностью прекратит поставки газа по "Северному потоку".

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