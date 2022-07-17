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Когда Германия станет полностью независимой от российского газа: названы сроки

Новина українською →
Германия, Воскресенье 17 июля 2022 18:23
Когда Германия станет полностью независимой от российского газа: названы сроки Фото: стало известно, когда ФРГ станет полностью независимой от российского газа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Две зимы Германия должна будет жить с угрозой нехватки газа на внутреннем рынке после отказа от поставок голубого топлива из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера в интервью BILD am SONNTAG.

"К лету 2024 года Федеральное сетевое агентство рассчитывает на то, что мы уже сможем освободиться от российского газа. Истины ради необходимо также предупредить: цены никогда не будут такими же низкими, как ранее", – заявил он.

По его словам, резервуары для хранения газа заполнены почти на 65 процентов.

"Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа. Работы по техническому обслуживанию газопровода Nord Stream 1 должны завершиться в четверг. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве", - отметил Мюллер.

При этом по его мнению, Германия должна выполнять солидарные обязанности перед своими соседями.

"Так же, как мы получаем выгоду от портов со сжиженным газом в Бельгии и Нидерландах, мы обязаны в чрезвычайной ситуации помогать при снабжении газом частных домашних хозяйств или больниц наших соседей", - добавил Мюллер.

Ранее Мюллер заявлял, что Германия не переживет зиму без российского газа. Если считать тот уровень запасов, который имеет страна на данный момент.

Напомним, ранее Украина заявила немецкой стороне, что дефицита российского газа можно избежать, используя украинскую газотранспортную систему на полную мощность.

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