Росія як постачальник газу не безпечна, - Шольц

"Ось чому ми вважаємо за краще грати безпечно", - заявив він.

Він заявив, що буде зроблено все можливе, щоб пройти через ситуацію з дефіцитом газу.

Раніше глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер заявляв, що дві зими Німеччина повинна буде жити із загрозою нестачі газу на внутрішньому ринку після відмови від поставок блакитного палива з Росії.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що пропускна спроможність газопроводу" Північний потік-1", найбільшої ланки для поставок російського газу в Європу, може бути додатково знижена в два рази.

Раніше Україна заявила німецькій стороні, що дефіциту російського газу можна уникнути, використовуючи українську газотранспортну систему на повну потужність.