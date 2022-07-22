ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия как поставщик газа не безопасна, - Шольц

Новина українською →
Берлин, Пятница 22 июля 2022 15:25
Россия как поставщик газа не безопасна, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Германия больше не может полагаться на Россию, поскольку она не становится более надежным поставщиком газа, чем она есть.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Вот почему мы предпочитаем играть безопасно", - заявил он.

Он заявил, что будет сделано все возможное, чтобы пройти через ситуацию с дефицитом газа.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявлял, что две зимы Германия должна будет жить с угрозой нехватки газа на внутреннем рынке после отказа от поставок голубого топлива из России.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что пропускная способность газопровода "Северный поток-1", крупнейшего звена для поставок российского газа в Европу, может быть дополнительно снижена в два раза.

Ранее Украина заявила немецкой стороне, что дефицита российского газа можно избежать, используя украинскую газотранспортную систему на полную мощность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц Германия Российская Федерация Газ
NEWS
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет