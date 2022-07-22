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Росія як постачальник газу не безпечна, - Шольц

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Берлін, П'ятниця 22 липня 2022 15:25
Росія як постачальник газу не безпечна, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина більше не може покладатися на Росію, оскільки вона не стає більш надійним постачальником газу, ніж вона є.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Ось чому ми вважаємо за краще грати безпечно", - заявив він.

Він заявив, що буде зроблено все можливе, щоб пройти через ситуацію з дефіцитом газу.

Раніше глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер заявляв, що дві зими Німеччина повинна буде жити із загрозою нестачі газу на внутрішньому ринку після відмови від поставок блакитного палива з Росії.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що пропускна спроможність газопроводу" Північний потік-1", найбільшої ланки для поставок російського газу в Європу, може бути додатково знижена в два рази.

Раніше Україна заявила німецькій стороні, що дефіциту російського газу можна уникнути, використовуючи українську газотранспортну систему на повну потужність.

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Олаф Шольц Германия Російська Федерація Газ
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