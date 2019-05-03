Росія спробує створити штучну газову кризу в Україні в 2020, - Коболєв

Фото: Андрій Коболєв (Виталий Носач, РБК-Украина)

Голова правління "Нафтогазу" попередив про високу ймовірність нової "газової війни"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що Росія хоче в січні 2020 року спробувати створити штучну газову кризу в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", передає РБК-Україна.

Коболєв підкреслив, що всім - від українського президента і міністерств до "Нафтогазу" потрібно діяти, щоб завадити планам Росії.

"Їхня мета - створити штучну кризу після 2019 року, починаючи з першого січня, як це було в дев'ятому році, тобто 10 років тому, і спробувати зробити кризу яка дасть змогу їм проштовхнути власний інтерес", - зазначив глава "Нафтогазу".

Він додав, що ймовірність такої кризи дуже висока ї її можна назвати новою газовою війною.

Коболєву не зрозуміла позиція російського "Газпрому" на переговорах, на його думку, Росія навмисне зволікає.

"Наш головний меседж стосується передусім тієї непростої ситуації, яка склалась навколо договору з транзиту газу територією України після 2019 року. У нас закінчується договір і "Газпром" на перемовинах поки що займає позицію незрозумілу. Ми вважаємо - вони тягнуть час", - сказав він.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розцінив заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що газопостачання України повністю залежить від транзиту російського газу через ГТС країни як початок ведення переговорів.