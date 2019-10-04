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Россия пополняет ряды боевиков за счет призыва преступников, - разведка

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 13:22
Россия пополняет ряды боевиков за счет призыва преступников, - разведка
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Оккупанты пополняют неукомплектованные разведывательные подразделения

Российско-оккупационные силы пополняют ряды незаконных вооруженных формирований на Донбассе за счет призыва ранее уволенных с военной службы преступников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным разведки, оккупационное командование за счет призыва лиц, которые ранее были уволены с военной службы за совершение преступлений, пытаются доукомплектовать разведывательные подразделения соединений и частей в Донецке и Луганске.

Напомним, ранее разведка сообщала, что российско-оккупационные силы осуществляют ротацию незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Отмечалось, что в Донецкой и Луганской областях начата подготовка призывников, так как боевики имеют проблемы с комплектацией личного состава.

Кроме того, разведка сообщила, что военную службу на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей смогут проходить только лица, которые оформили российские паспорта.

Также РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе маскируют запрещенное вооружение, чтобы скрыть факты нарушения минских договоренностей. Боевики маскируют 22-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и 122-мм гаубицы "Д-30".

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