На Донбассе боевики начали ротацию на передовой, - разведка

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Ротация готовится из-за проблем с комплектацией личного состава боевиков

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники на Донбассе готовят ротацию передовых подразделений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны.

По информации ГУР, в Донецкой и Луганской областях начата подготовка призывников, так как боевики имеют проблемы с комплектацией личного состава.

"Призыв предполагается осуществить во время проведения сборов, к участию в которых вместе с бывшими военнослужащими будет привлекаться молодежь, которая не проходила военную службу. В ходе сборов представителями российско-оккупационных войск будет проводиться агитация, отбор и так называемая "добровольно-принудительная" паспортизация и призыв на военную службу с последующим направлением призванных в передовые подразделения в ходе очередной ротации", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что военную службу на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей смогут проходить только лица, оформившие российские паспорта.

Также сообщалось, что в Донецке и Луганске "народные республики" начали "перепись населения". Сообщается, что это первая так называемая "перепись населения" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".