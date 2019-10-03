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Боевики маскируют вооружения для сокрытия нарушений "Минска", - разведка

Новости » Политика    03.10.2019 - 15:03
Боевики маскируют вооружения для сокрытия нарушений "Минска", - разведка
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Оккупанты на Донбассе маскируют "Грады"

Боевики на Донбассе маскируют вооружение, чтобы скрыть нарушения минских договоренностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны.

По сообщению разведки, российские оккупационные войска скрывают нарушение "Минска" в части, касающейся отвода тяжелой техники от линии соприкосновения.

"С 1 октября начались работы по маскировке в соответствии с условиями осенне-зимнего периода артиллерийского вооружения, расположенного в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Это - 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицы "Д-30", - говорится в сообщении.

По данным разведки, противник также активизировал подготовку боевых расчетов артиллерийских подразделений путем повышения интенсивности проведения тренировок по управлению огнем.

Как сообщало РБК-Украина, боевики открывают огонь, применяя запрещенное минскими договоренностями оружие - минометы и крупнокалиберную артиллерию.

Напомним, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 27 систем залпового огня "Град" на двух полигонах в оккупированной части Донбасса, которые были размещены с нарушением минских договоренностей. Также было зафиксировано почти 30 танков и более десятка артиллерийских установок на оккупированной территории Донецкой области.

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