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Росія поповнює ряди бойовиків за рахунок призову злочинців, - розвідка

Новини » Надзвичайні події    04.10.2019 - 13:22
Росія поповнює ряди бойовиків за рахунок призову злочинців, - розвідка
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

Окупанти поповнюють неукомплектовані розвідувальні підрозділи

Російсько-окупаційні сили поповнюють ряди незаконних збройних формувань на Донбасі за рахунок призову раніше звільнених з військової служби злочинців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними розвідки, окупаційне командування за рахунок призову осіб, які раніше були звільненні з військової служби за скоєння злочинів, намагаються доукомплектувати розвідувальні підрозділи з'єднань та частин у Донецьку та Луганську.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що російсько-окупаційні сили здійснюють ротацію незаконних збройних формувань на Донбасі. Зазначалося, що у Донецькій і Луганській областях розпочата підготовка призовників, так як бойовики мають проблеми з комплектацією особового складу.

Крім того, розвідка повідомила, що військову службу на окупованих територіях Донецької та Луганської областей зможуть проходити тільки особи, які оформили російські паспорти.

Також РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі маскують заборонене озброєння, щоб приховати факти порушення мінських домовленостей. Бойовики маскують 22-мм реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", 122-мм самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика" та 122-мм гаубиці "Д-30".

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