Россия пообещала ответить Польше на высылку своих дипломатов соответствующим образом

"Там еще, по-моему, Польша объявила о высылке наших дипломатов. Ответим и здесь, разумеется, соответствующим образом", - сказал Лавров.

Ранее власти Польши объявили трех российскими дипломатов персонами нон грата. Основанием для этого послужило нарушение представителями дипмиссии дипломатического статуса и осуществления действий во вред республике. Кроме того, Варшава выразила солидарность с решением США ввести санкции против РФ.

В ходе брифинга Лавров также заявил, что помощник президента России Юрий Ушаков провел беседу с послом США Джоном Салливаном. Кремль рекомендовал ему поехать на консультации в США.