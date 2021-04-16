Россия пообещала ответить Польше на высылку своих дипломатов соответствующим образом

Россия ответит соответствующим образом на высылку Польшей троих российских дипломатов. Ранее Варшава приняла решение выслать представителей дипмиссии РФ после введения США антироссийских санкций.
Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Там еще, по-моему, Польша объявила о высылке наших дипломатов. Ответим и здесь, разумеется, соответствующим образом", - сказал Лавров.
Ранее власти Польши объявили трех российскими дипломатов персонами нон грата. Основанием для этого послужило нарушение представителями дипмиссии дипломатического статуса и осуществления действий во вред республике. Кроме того, Варшава выразила солидарность с решением США ввести санкции против РФ.
В ходе брифинга Лавров также заявил, что помощник президента России Юрий Ушаков провел беседу с послом США Джоном Салливаном. Кремль рекомендовал ему поехать на консультации в США.
Отметим, президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.
Вместе с введением новых санкций США высылают десять российских дипломатов.
Напомним, в Кремле заявили, что точки зрения президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения. Москва обещает "принцип взаимности"