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Росія пообіцяла відповісти Польщі на висилку своїх дипломатів відповідним чином

Автор: РБК-Україна

Росія відповість відповідним чином на висилку Польщею трьох російських дипломатів. Раніше Варшава прийняла рішення вислати представників дипмісії РФ після введення США антиросійських санкцій.

Про це заявив на прес-конференції міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Там ще, по-моєму, Польща оголосила про висилку наших дипломатів. Відповімо і тут, зрозуміло, відповідним чином", - сказав Лавров.

Раніше влада Польщі оголосила трьох російськими дипломатів персонами нон грата. Підставою для цього послужило порушення представниками дипмісії дипломатичного статусу і здійснення дій на шкоду республіці. Крім того, Варшава висловила солідарність з рішенням США ввести санкції проти РФ.

В ході брифінгу Лавров також заявив, що помічник президента Росії Юрій Ушаков провів бесіду з послом США Джоном Салливаном. Кремль рекомендував йому поїхати на консультації в США.

Відзначимо, президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень в Білому домі пояснили "шкідливої ​​зовнішньою діяльністю" Росії.

Разом з введенням нових санкцій США висилають десять російських дипломатів.

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що точки зору президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена не збігаються в розумінні того, щоб вибудовувати відносини. Москва обіцяє "принцип взаємності"

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