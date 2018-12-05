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Россия пообещала допустить украинских консулов к захваченным морякам, - Климкин

Новости » Политика    05.12.2018 - 20:23
Россия пообещала допустить украинских консулов к захваченным морякам, - Климкин
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина/Виталий Носач)

МИД ФР официально подтвердило пребывания моряков в Москве

Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало предоставить украинским консулам доступ к морякам, которые были захвачены российскими пограничниками в Керченском проливе и содержатся в московских СИЗО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Twiiter.

Как отмечается, украинский МИД сейчас выполняет действия по обеспечению скорейшего посещения консулами моряков.

"Через 10 дней после захвата наших кораблей МИД РФ все же официально сообщило, что украинские моряки в Москве и пообещало предоставить к ним доступ нашим консулам. Делаем все, чтобы консулы попали к ребятам как можно быстрее!", - написал Климкин.

Россия пообещала допустить украинских консулов к захваченным морякам, - КлимкинНапомним, сегодня, 5 декабря, уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предоставила информацию об условиях содержания в следственных изоляторах РФ украинских военнопленных и состояние здоровья раненых моряков.

Отметим, что Европейский суд по правам человека обязал Россию обеспечить раненых моряков соответствующим лечением. Кроме того, Украина должна подать межгосударственное заявление в ЕСПЧ о нарушении прав моряков до 7 января 2019 года.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации Александра Бортникова с просьбой предоставить возможность посетить украинских моряков.

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