Денисова просит у ФСБ РФ разрешения посетить украинских моряков

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Аналогичное обращение она направила российскому омбудсмену

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации Александра Бортникова с просьбой предоставить возможность посетить украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

Как отмечается, украинским законодательством на омбудсмена возлагается осуществление парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод граждан Украины, независимо от их места пребывания.

"С учетом указанного и учитывая многочисленные обращения семей военнослужащих, которые поступили в мой адрес, о судьбе пленных, состояния их здоровья и условий содержания, прошу Вас предоставить мне возможность в ближайшее время посетить украинских моряков в местах их содержания", - говорится в тексте обращения.

Кроме того, аналогичное обращение Денисова направила на имя Уполномоченного по правам человека Российской Федерации Татьяны Москальковой.

Фото: обращение Денисовой (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, Украина направила российской стороне запрос относительно возможности визита консула к незаконно удерживаемых в РФ украинских моряков.

Ранее сообщалось, что по словам Денисовой, статус украинских моряков как военнопленных предполагает "особенную" модель освобождения. В частности, их нельзя обменивать на преступников.

РБК-Украина сообщало, что в московском СИЗО-2 "Лефортово" к каждому украинскому моряку подселят по одному заключенному.