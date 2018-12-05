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Росія пообіцяла допустити українських консулів до захоплених моряків, - Клімкін

Новини » Політика    05.12.2018 - 20:23
Росія пообіцяла допустити українських консулів до захоплених моряків, - Клімкін
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна/Віталій Носач)

МЗС ФР офіційно підтвердило перебування моряків у Москві

Міністерство закордонних справ Російської Федерації пообіцяло надати українським консулам доступ до моряків, які були захоплені російськими прикордонниками у Керченській протоці та утримуються у московських СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у Twiiter

Як зазначається, українське МЗС наразі робить дії із забезпечення якнайшвидшого відвідування консулами моряків. 

"Через 10 днів після захоплення наших кораблів МЗС РФ таки повідомило офіційно, що українські моряки у Москві і пообіцяло надати до них доступ нашим консулам. Робимо все, щоб консули потрапили до хлопців якнайшвидше!", - написав Клімкін. 

Росія пообіцяла допустити українських консулів до захоплених моряків, - КлімкінНагадаємо, сьогодні, 5 грудня, уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова надала інформацію про умови утримання в слідчих ізоляторах РФ українських військовополонених та стан здоров’я поранених моряків

Зазначимо, Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію забезпечити поранених моряків відповідним лікуванням. Крім того, Україна повинна подати міждержавну заяву до ЄСПЛ про порушення прав моряків до 7 січня 2019 року.

Раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до директора Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації Олександра Бортнікова з проханням надати можливість відвідати українських моряків.

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