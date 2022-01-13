Россия получила предельно конкретный отказ: Боррель о требовании РФ о нерасширении НАТО

Предложения России по нерасширению НАТО неприемлемы для всех членов Евросоюза. На это РФ получила предельно конкретный отказ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля во время брифинга.
"Министры (ЕС - ред.) поддерживают дискуссию о европейской безопасности, которая должна проводиться в тесной координации с США", - сказал Боррель.
С соответствующим заявлением он выступил комментируя переговоры США и НАТО с Россией по ее так называемым "гарантиям безопасности".
"Россия получила предельно конкретный отказ от своих ограничений на расширение Альянса, ЕС поддерживает такой подход", - отметил Боррель.
Он добавил, что во вторник и среду заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировали страны ЕС о переговорах России с США в Женеве и НАТО в Брюсселе.
Напомним, глава дипломатии ЕС также заявил во время брифинга, что Европейский Союз вынесет собственные предложения по безопасности в Европе.
Напомним, представители США и России Венди Шерман и Сергей Рябков 10 января провели первый раунд переговоров по поводу так называемых "гарантий безопасности".
Кроме этого, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. В ходе встречи обсуждалась ситуация на границе Украины, угроза вторжения РФ и предложенные Москвой "гарантии безопасности".
После которых в РФ заявили, что оснований для новых встреч с пока нет, ведь они недовольны результатами переговоров.