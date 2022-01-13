ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС подготовит свои предложения по безопасности в Европе, - Боррель

Новина українською →
Брюссель, Четверг 13 января 2022 14:40
ЕС подготовит свои предложения по безопасности в Европе, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Европейский Союз вынесет собственные предложения по безопасности в Европе. Они будут сформированы в рамках дискуссий РФ и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля во время брифинга.

"Мы сейчас вовлечены в дискуссии по архитектуре безопасности в Европе. ЕС в рамках этих дискуссий выскажет свои опасения и внесет свои предложения. В частности, необходимо обсудить механизмы консультаций, предупреждения инцидентов, горячих линий связи на экстренный случай, другие меры, которые могут помочь снизить напряжение", - рассказал он.

Отметим, на этой неделе пройдет ряд неформальных встреч министров обороны и иностранных дел стран-участниц Европейского союза.

На них будет обсуждаться Единая позиция ЕС по безопасности в Европе и диалога с Россией.

Напомним, представители США и России Венди Шерман и Сергей Рябков 10 января провели первый раунд переговоров по поводу так называемых "гарантий безопасности".

После которых в РФ заявили, что оснований для новых встреч с пока нет, ведь они недовольны результатами переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Украина
NEWS
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
DAILY
Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине