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Россия может покупать сотни БМП ежедневно: посол раскритиковал Германию из-за импорта нефти

Фото: Андрей Мельник, посол Украины в Германии (mfa.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за импорта нефти, Германия ежедневно выплачивает России сотни миллионов евро. Благодаря такому финансированию, страна-оккупант способна и дальше поддерживать войну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла Германии в Украине

"Германия послушно помогает финансировать войну России: только на сотни миллионов евро, которые перечисляются в Москву за импорт российской нефти, Путин (Владимир Путин, президент Российской Федерации, - ред.) мог бы купить более 300 "Мардеров". Ежедневно!",- пишет Мельник.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Мельник раскрыл свои ожидания от предстоящего визита канцлера Олафа Шольца в Киев.

Между тем Германия планирует помочь Украине с решением вопроса по экспорту зерна. Страна планирует создать денежный фонд для ускорения этого процесса.

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