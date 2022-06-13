Росія може купувати сотні БМП щодня: посол розкритикував Німеччину через імпорт нафти

Через імпорт нафти, Німеччина щодня виплачує Росії сотні мільйонів євро. Завдяки такому фінансуванню, країна-окупант здатна й надалі підтримувати війну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла Німеччини в Україні
"Німеччина слухняно допомагає фінансувати війну Росії: лише на сотні мільйонів євро, що перераховуються до Москви за імпорт російської нафти, Путін (Володимир Путін, президент Російської Федерації, - ред.) міг би купити понад 300 "Мардерів". Щодня!", - пише Мельник.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Мельник розкрив свої очікування від майбутнього візиту канцлера Олафа Шольца до Києва.
Тим часом Німеччина планує допомогти України з вирішенням питання щодо експорту зерна. Країна планує створити грошовий фонд для прискорення цього процесу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.