Германия поможет Украине в экспорте зерна: создаст денежный фонд

Правительство Германии создаст денежный фонд для того, чтобы ускорить экспорт украинского зерна.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Handelsblatt заявил уполномоченный правительства по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

По его словам, сейчас Федеративное правительство Германии обсуждает идею создания фонда для закупки зерновых контейнеров, в которых планируют перевозить украинское зерно. При этом немцы хотят помочь с предоставлением терминалов для перегрузки зерна на украинской границе.

"Мы делаем все возможное, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге, чтобы предотвратить глобальный голод", - заявил Тойрер.

Он также добавил, что в лучшем случае из 23 млн тонн зерна, которое находится в Украине при помощи железной дороги удастся вывезти только 10 млн тонн.