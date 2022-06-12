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Германия поможет Украине в экспорте зерна: создаст денежный фонд

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Берлин, Воскресенье 12 июня 2022 17:35
Германия поможет Украине в экспорте зерна: создаст денежный фонд Фото: Германия поможет Украине в экспорте зерна (Pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Правительство Германии создаст денежный фонд для того, чтобы ускорить экспорт украинского зерна.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Handelsblatt заявил уполномоченный правительства по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

По его словам, сейчас Федеративное правительство Германии обсуждает идею создания фонда для закупки зерновых контейнеров, в которых планируют перевозить украинское зерно. При этом немцы хотят помочь с предоставлением терминалов для перегрузки зерна на украинской границе.

"Мы делаем все возможное, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге, чтобы предотвратить глобальный голод", - заявил Тойрер.

Он также добавил, что в лучшем случае из 23 млн тонн зерна, которое находится в Украине при помощи железной дороги удастся вывезти только 10 млн тонн.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Украины разработало два маршрута для экспорта зерна. Они проходят через Польшу и Румынию.

Также мы писали, что Анкара предложила Москве провести переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по созданию коридоров для вывоза зерна из заблокированных украинских портов.

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