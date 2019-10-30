ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия подтвердила подготовку нового обмена пленными с Украиной

Новости » Политика    30.10.2019 - 11:14
Россия подтвердила подготовку нового обмена пленными с Украиной
Фото: замглавы МИД России Андрей Руденко (facebook.com/MIDRussia)

Обмен пленными готовится, но даты пока нет

Российская Федерация и Украина обсуждают возможность нового обмена пленными, однако согласованной даты пока нет. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, предают российские СМИ.

По его словам, на сегодня продолжается работа по подготовке нового обмена пленными.

"Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты", - отметил Руденко и добавил, что сейчас в приоритете стоят другие вопросы, в первую очередь проведение саммита "нормандской четверки".

Руденко отметил, что контактная группа также обсуждает обмен пленными в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

"То, что произошло у нас с Украиной, касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины. То, что обсуждается в контактной группе, и что возможно получит развитие, это обмен между Украиной и самопровозглашенными "республиками Донбасса". Это два немного разных процесса, но и по тому, и по другому треку работа идет", - добавил Руденко, заявив, что пока "дат никаких нет, но работа идет".

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что анонсированный обмен пленными с Россией будет включать три группы людей. Он также отметил, что обмен находится на решающем этапе.

Вчера после очередного раунда переговоров контактной группы в Минске представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Украина и Российская Федерация готовят большой обмен пленными.

Россия начала масштабные военные учения с атомными подводными лодками В РФ пригрозили Болгарии ответными мерами за высылку своего дипломата
Новости Украины Российская Федерацияобмен пленными
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь