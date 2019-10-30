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Росія підтвердила підготовку нового обміну полоненими з Україною

Новини » Політика    30.10.2019 - 11:14
Росія підтвердила підготовку нового обміну полоненими з Україною
Фото: заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко (facebook.com/MIDRussia)

Обмін полоненими готується, але дати поки немає

Російська Федерація і Україна обговорюють можливість нового обміну полоненими, проте погодженої дати поки немає. Про це заявив заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Андрій Руденко, передають російські ЗМІ.

За його словами, на сьогодні триває робота по підготовці нового обміну полоненими.

"Непублічно, але робота йде. Ми розраховуємо, що вона принесе якісь результати", - зазначив Руденко і додав, що зараз в пріоритеті стоять інші питання, в першу чергу проведення саміту "нормандської четвірки".

Руденко зазначив, що контактна група також обговорює обмін полоненими в ході збройного конфлікту на Донбасі.

"Те, що сталося у нас з Україною, стосувалося, як ви знаєте, українських громадян на території Росії і російських на території України. Те, що обговорюється в контактній групі, і що можливо отримає розвиток, це обмін між Україною і самопроголошеними "республіками Донбасу". Це два дещо різних процеси, але і з того, і з іншого треку робота йде", - додав Руденко, заявивши, що поки що "ніяких дат немає, але робота йде".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що анонсований обмін полоненими з Росією буде включати три групи людей. Він також зазначив, що обмін знаходиться на вирішальному етапі.

Вчора після чергового раунду переговорів контактної групи в Мінську представник ОБСЄ Мартін Сайдик заявив, що Україна і Російська Федерація готують великий обмін полоненими.

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