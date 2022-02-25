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Россия подбила румынский корабль в Черном море

Автор: Илона Свиридова

В ходе войны России против Украины российская сторона подбила румынский корабль в Черном море. Обстоятельства инцидента выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Румынии в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем. Обстоятельства выясняются, связи с судном нет", - сообщил он.

Фото: обстрелянный румынский корабль (facebook.com/CinCAFU)

Обновлено от 14:55

Залужный уточнил, что корабль шел под флагом не Румынии, а Молдовы.

Напомним, ранее сообщалось, что российская бронетехника двинулась на Нежин и Киев с черниговского направления.

Также стало известно, что Киев вступил в фазу обороны.

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