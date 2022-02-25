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Росія підбила румунський корабель у Чорному морі

Автор: Ілона Свиридова

В ході війни Росії проти України російська сторона підбила румунський корабель у Чорному морі. Обставини інциденту з'ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Бункерувальник" Міленіум Спіріт " під прапором Румунії в 12 милях від порту Південний був підбитий російським кораблем. Обставини з'ясовуються, зв'язку з судном немає", - повідомив він.

Фото: обстріляний румунський корабель (facebook.com/CinCAFU)

Оновлено від 14:55

Залужний уточнив, що корабль йшов під прапором не Румунії, а Молдови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська бронетехніка рушила на Ніжин та Київ із чернігівського напрямку.

Також стало відомо, що Київ вступив у фазу оборони.

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