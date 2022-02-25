Росія підбила румунський корабель у Чорному морі

В ході війни Росії проти України російська сторона підбила румунський корабель у Чорному морі. Обставини інциденту з'ясовуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"Бункерувальник" Міленіум Спіріт " під прапором Румунії в 12 милях від порту Південний був підбитий російським кораблем. Обставини з'ясовуються, зв'язку з судном немає", - повідомив він.
Фото: обстріляний румунський корабель (facebook.com/CinCAFU)
Оновлено від 14:55
Залужний уточнив, що корабль йшов під прапором не Румунії, а Молдови.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська бронетехніка рушила на Ніжин та Київ із чернігівського напрямку.
Також стало відомо, що Київ вступив у фазу оборони.